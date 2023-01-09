Учёные назвали самую полезную для мужской спермы диету
Учёные доказали пользу средиземноморской диеты для мужского здоровья
Учёные из Университета Южной Австралии установили, что средиземноморская диета повышает качество мужской спермы, тем самым улучшая фертильность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients.
Авторы работы пытались найти доступные способы повышения фертильности и улучшения вспомогательных репродуктивных технологий. Предварительно команда изучила влияние различного рациона питания на состояние репродуктивной системы человека.
Выяснилось, что средиземноморская диета снижает воспаление в организме, что положительно влияет на качество спермы, менструальные циклы и закрепление эмбриона в матке. Такая диета, как правило, включает в себя богатые флавоноидами и полиненасыщенными жирами продукты, ограничивает потребление мяса, но включает большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Ранее диетолог Мухина назвала продукт, способный сохранить женскую красоту и подтянуть мужское здоровье. Всего в 100 граммах кальмара содержится 100 килокалорий и 18 граммов чистого белка, продукт также насыщен микроэлементами.
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