Учёные назвали самую полезную для мужской спермы диету

Учёные из Университета Южной Австралии установили, что средиземноморская диета повышает качество мужской спермы, тем самым улучшая фертильность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients.

Выяснилось, что средиземноморская диета снижает воспаление в организме, что положительно влияет на качество спермы, менструальные циклы и закрепление эмбриона в матке. Такая диета, как правило, включает в себя богатые флавоноидами и полиненасыщенными жирами продукты, ограничивает потребление мяса, но включает большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.