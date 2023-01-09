Владелец челябинского кафе – рассадника гепатита: У нас не было ни одного поноса за 14 лет

Владелец кафе "Дархан" в Челябинске, где 17 посетителей заразились вирусным гепатитом А, назвал Лайфу виновницу ЧП. По словам Искандара, это одна из сотрудниц заведения.

Женщина с гепатитом А мыла посуду в ресторане. Она устроилась на работу 20 декабря 2022 года. Однако о её болезни никто не знал: при трудоустройстве уроженка Таджикистана оказалась здоровой — предоставила все справки, поэтому её без проблем приняли.

"Мы 14 лет на рынке существуем. За это время даже ни одного поноса не было ни у одного человека. Такой ерунды вообще не было. 14 лет ни одного такого [инцидента] не было, первый раз как-то", — говорит владелец кафе.

Искандар пока не знает, будет ли возобновлять работу заведения, ему стыдно перед жителями города. Но он заверил, что планирует выплатить компенсацию всем заболевшим, как только они выздоровеют.

"Я сам не хочу открывать уже, перед людьми как-то стыдновато очень. Посмотрим, сейчас больные выздоровеют, поговорим, какой-то моральный ущерб им [возместим], чтобы обиду их [сгладить]. Потом, я думаю, если успокоимся чуть-чуть, там подумать надо, время надо", — отметил собеседник.

Он также добавил, что среди заражённых оказались только посетители ресторана, сотрудников заведения болезнь не коснулась, после случившегося каждый из них сдал анализы на гепатит А и получил отрицательный результат. Несмотря на это, мужчина заверил, что всех работников уже вакцинировали.