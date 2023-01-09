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9 января, 15:01

Метро Лондона на один день заполонили пассажиры без штанов

Жители Лондона проехались в метро без штанов в рамках акции "День без брюк"

В Лондоне прошла ежегодная акция No Trousers Tube Ride ("День без брюк" — англ.), участники которой проехались в метро без штанов, юбок и джинсов. Мероприятие призвано поднять настроение жителям и гостям города.

Жители Лондона проехались в метро без штанов в рамках акции "День без брюк". Видео © Twitter / Simon Dishman

Изначально акция начала проводиться в Нью-Йорке в 2002 году, а до столицы Великобритании она добралась лишь в 2009 году. С 2020 года она временно не проводилась из-за пандемии ковида.

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Лайф писал, что похоронная служба из Краснодара опровергла наличие у неё акции "Третий гроб в подарок". По словам директора Оксаны Шемякиной, резонансный случай сфабрикован конкурентами по бизнесу.

Обложка ©

Twitter / Simon Dishman

Матвей Шандрыголов

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