Метро Лондона на один день заполонили пассажиры без штанов

В Лондоне прошла ежегодная акция No Trousers Tube Ride ("День без брюк" — англ.), участники которой проехались в метро без штанов, юбок и джинсов. Мероприятие призвано поднять настроение жителям и гостям города.

Жители Лондона проехались в метро без штанов в рамках акции "День без брюк". Видео © Twitter / Simon Dishman

Изначально акция начала проводиться в Нью-Йорке в 2002 году, а до столицы Великобритании она добралась лишь в 2009 году. С 2020 года она временно не проводилась из-за пандемии ковида.