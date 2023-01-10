Пушилин: Взятие под контроль Соледара откроет перспективы для освобождения Артёмовска

Взятие под контроль российскими войсками Соледара, ДНР, откроет хорошие перспективы для освобождения Артёмовска. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения Артёмовска", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, освобождение Артёмовска откроет для российских войск новые перспективы. Речь идёт о взятии под контроль населённых пунктов на Краматорском направлении. На данный момент бои продолжаются как за Артёмовск, так и за Соледар.