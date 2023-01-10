Пушилин прокомментировал спор о том, какое название считать правильным — Артёмовск или Бахмут
Пушилин: Вопрос о названии Артёмовска должны решать его жители
Жители освобождённых городов ДНР должны сами принять решение о переименовании населённых пунктов или о возвращении им прежних названий. Так врио главы республики Денис Пушилин прокомментировал спор о том, какое название считать правильным — Артёмовск или Бахмут.
"Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни. А после Украины мы заходим обычно в разрушенные города — апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя ещё у всех перед глазами", — написал Пушилин в телеграм-канале.
Он напомнил о циничных действиях Киева, который в рамках "декоммунизации" менял советские названия на дореволюционные, а затем делал всё, "чтобы эти русские города стереть с лица земли". Пушилин также добавил, что в марте 2022 года был издан указ, по которому населённым пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года.
"Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления", — добавил врио главы ДНР.
Напомним, в начале декабря Минобороны сообщило, что российские военные ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе Артёмовска. В середине декабря Денис Пушилин заявлял, что ожесточённые бои идут уже на окраинах города, а союзные войска неимоверными усилиями зажимают противника в клещи. Военнослужащие украинской армии применяют тактику выжженной земли в Артёмовске и несут там большие потери.
LIFE / Павел Баранов