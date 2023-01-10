Жители освобождённых городов ДНР должны сами принять решение о переименовании населённых пунктов или о возвращении им прежних названий. Так врио главы республики Денис Пушилин прокомментировал спор о том, какое название считать правильным — Артёмовск или Бахмут.

"Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни. А после Украины мы заходим обычно в разрушенные города — апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя ещё у всех перед глазами", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он напомнил о циничных действиях Киева, который в рамках "декоммунизации" менял советские названия на дореволюционные, а затем делал всё, "чтобы эти русские города стереть с лица земли". Пушилин также добавил, что в марте 2022 года был издан указ, по которому населённым пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года.