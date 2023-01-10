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10 января, 07:38

В США нашли секретные документы времён вице-президентства Джо Байдена

CBS News: В Вашингтоне обнаружили секретные документы периода вице-президентства Байдена

В аналитическом центре Вашингтона найдены секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом Соединённых Штатов Америки. Как сообщает телеканал CBS News, генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил коллеге в Чикаго изучить обнаруженные материалы.

"Документы были обнаружены, когда личные поверенные господина Байдена упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений в Центре Пенна Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия", — передаёт телеканал.

Известно, что десять документов находились в папке с прочими материалами, которые не несут секретности. Их содержание не оглашается, однако указано, что в них нет информации о "ядерных секретах".

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Оксана Попова

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