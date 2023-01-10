В США нашли секретные документы времён вице-президентства Джо Байдена
CBS News: В Вашингтоне обнаружили секретные документы периода вице-президентства Байдена
В аналитическом центре Вашингтона найдены секретные документы периода работы Джо Байдена вице-президентом Соединённых Штатов Америки. Как сообщает телеканал CBS News, генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил коллеге в Чикаго изучить обнаруженные материалы.
"Документы были обнаружены, когда личные поверенные господина Байдена упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений в Центре Пенна Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия", — передаёт телеканал.
Известно, что десять документов находились в папке с прочими материалами, которые не несут секретности. Их содержание не оглашается, однако указано, что в них нет информации о "ядерных секретах".
Ранее президент США Джо Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине. Очевидно, он спутал Армию спасения с Секретной службой. Основными задачами последней являются предотвращение подделки денег, прочих ценных документов в США и охрана главы государства, вице-президента и других высокопоставленных чиновников.
ТАСС / AP / Patrick Semansky