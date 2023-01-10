"Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в РФ

Семейная комедия "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката, обойдя по сборам киноленту "Холоп" Клима Шипенко. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

"Чебурашка" вышел на экраны российских кинотеатров 1 января 2023 года и успел заработать 3 082 245 827 рублей. Для сравнения: общие сборы "Холопа", согласно данным ЕАИС, составили 3 082 031 790 рублей. Уже на десятый день показов "Чебурашка" вышел в лидеры.

"Мы очень рады, что "Чебурашка" и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении [кинотеатрального проката] рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия", — рассказал ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

По его словам, у киноленты, возможно, будет продолжение. Илоян пояснил, что сейчас нужно дождаться окончания проката, "чтобы обсудить с партнёрами такую возможность".