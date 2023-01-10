Минобороны опубликовало видео запуска ракеты комплексом "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, накануне ракетчикам была поставлена цель подготовить оперативно-тактический комплекс "Искандер" для удара по объектам инфраструктуры ВСУ, с которой они успешно справились.

Минобороны рассказало о пуске ракеты "Искандер" по военной инфраструктуре ВСУ. Видео © t.me / Министерство обороны РФ

Министерство обороны показало видео выполнения запуска. На кадрах продемонстрировано, как замаскированная машина выезжает на позиции, после чего выполняет удар по цели.

Как рассказал командир батареи, расчёт получает задачу нанесения ракетного удара, после чего выдвигается на стартовые позиции и приступает к выполнению задания. По его словам, каждый пуск — волнующее событие. Все ракетчики находятся в зоне спецоперации с первых дней её проведения, и многие из них уже награждены государственными и ведомственными наградами.