Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолётах и одном вертолёте в ДНР

В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённых пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8", — сообщил Конашенков на брифинге.