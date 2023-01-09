ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2023, 11:47
3348

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолётах и одном вертолёте в ДНР

Минобороны: Истребители РФ сбили украинские самолёты Су-25, МиГ-29 и вертолёт Ми-8

В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённых пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8", — сообщил Конашенков на брифинге.

Российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины
Российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины

Ранее Лайф писал об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были ликвидированы 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar