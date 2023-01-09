Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолётах и одном вертолёте в ДНР
Минобороны: Истребители РФ сбили украинские самолёты Су-25, МиГ-29 и вертолёт Ми-8
В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили украинские Су-25, МиГ-29, а также вертолёт Ми-8. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, воздушные суда были ликвидированы в Донецкой Народной Республике.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённых пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф писал об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были ликвидированы 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ