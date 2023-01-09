Звезда "9 роты" задала неудобный вопрос Смольянинову, собравшемуся сражаться за Украину из Латвии
Актёр из "9 роты" Кравченко осудил Смольянинова за слова о готовности сражаться за Украину
Актёр Алексей Кравченко. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Актёр Алексей Кравченко, снимавшийся с Артуром Смольяниновым в фильме "9 рота", резко отреагировал на его высказывания о готовности сражаться за Украину. У звезды возник один очень важный вопрос к бывшему коллеге.
"Стесняюсь спросить, почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то... душок!" — заявил Кравченко в разговоре с RT.
Напомним, уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о том, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от России останется только "область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он даже не прочь стрелять в бывших коллег, в частности в актёра Сослана Фидарова, который поддерживает СВО. Последний уже ответил на высказывания Смольянинова, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра.