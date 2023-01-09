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9 января, 11:36

Звезда "9 роты" задала неудобный вопрос Смольянинову, собравшемуся сражаться за Украину из Латвии

Актёр из "9 роты" Кравченко осудил Смольянинова за слова о готовности сражаться за Украину

<p>Актёр Алексей Кравченко. Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Актёр Алексей Кравченко. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Актёр Алексей Кравченко, снимавшийся с Артуром Смольяниновым в фильме "9 рота", резко отреагировал на его высказывания о готовности сражаться за Украину. У звезды возник один очень важный вопрос к бывшему коллеге.

"Стесняюсь спросить, почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то... душок!" — заявил Кравченко в разговоре с RT.

Песков: Ничего хорошего о высказываниях Смольянинова в Кремле не думают

Песков: Ничего хорошего о высказываниях Смольянинова в Кремле не думают

Напомним, уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о том, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от России останется только "область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он даже не прочь стрелять в бывших коллег, в частности в актёра Сослана Фидарова, который поддерживает СВО. Последний уже ответил на высказывания Смольянинова, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актёра.

Ирина Фальке

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