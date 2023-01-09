Звезда "9 роты" задала неудобный вопрос Смольянинову, собравшемуся сражаться за Украину из Латвии

Актёр Алексей Кравченко, снимавшийся с Артуром Смольяниновым в фильме "9 рота", резко отреагировал на его высказывания о готовности сражаться за Украину. У звезды возник один очень важный вопрос к бывшему коллеге.

"Стесняюсь спросить, почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то... душок!" — заявил Кравченко в разговоре с RT.