Россиянам дали три совета, как после новогодних излишеств заставить мозг снова работать
Врач Шуров назвал способы для запуска когнитивных способностей после новогодних застолий
Не всем россиянам после новогодних праздников удаётся легко восстановить когнитивные способности. Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с Лайфом рассказал, что есть несколько способов для того, чтобы ускорить восстановление работы мозга.
Первое — восстановить режим сна и бодрствования, так как зачастую за праздники он сбивается
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В первую очередь нарколог порекомендовал восстановить режим сна и бодрствования, так как в большинстве случаев за праздники он сбивается. По словам специалиста, стоит восстановить, полноценный ночной сон, который будет длиться семь-восемь часов.
Второе — уменьшить информационную нагрузку
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"Уменьшить информационную нагрузку. Тревожные новости, телевизор. Бесконечные телеграм-каналы просто отключить. Это называется цифровая гигиена. Я бы даже это назвал цифровой детокс — прямо отключить функцию интернета на телефоне, немножечко отдохнуть от телефона, дать мозгу восстановиться", — призвал медик.
Третье — правильно и полноценно питаться
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Кроме того, Шуров порекомендовал питаться правильно и полноценно. Необходимо, чтобы в блюдах были белок, рыба, а также много овощей. Это нужно для того, чтобы восполнить дефицит витамина B, который появляется при алкогольной интоксикации. Помогут также антиоксиданты и детокс-процедуры.
"Но основные три кита — это информационная гигиена, восстановление режима сна и бодрствования, а также прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Чтобы интеллектуальная деятельность протекала лучше, её надо чередовать с физической, и будет нам всем счастье", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что врач рассказала, как злоупотребление алкоголем в новогодние праздники "поможет" гриппу и ковиду. Этиловый спирт выводит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов.
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