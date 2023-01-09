Россиянам дали три совета, как после новогодних излишеств заставить мозг снова работать

Не всем россиянам после новогодних праздников удаётся легко восстановить когнитивные способности. Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с Лайфом рассказал, что есть несколько способов для того, чтобы ускорить восстановление работы мозга.

Первое — восстановить режим сна и бодрствования, так как зачастую за праздники он сбивается Фото © Unsplash

В первую очередь нарколог порекомендовал восстановить режим сна и бодрствования, так как в большинстве случаев за праздники он сбивается. По словам специалиста, стоит восстановить, полноценный ночной сон, который будет длиться семь-восемь часов.

Второе — уменьшить информационную нагрузку Фото © Unsplash

"Уменьшить информационную нагрузку. Тревожные новости, телевизор. Бесконечные телеграм-каналы просто отключить. Это называется цифровая гигиена. Я бы даже это назвал цифровой детокс — прямо отключить функцию интернета на телефоне, немножечко отдохнуть от телефона, дать мозгу восстановиться", — призвал медик.

Третье — правильно и полноценно питаться Фото © Unsplash

Кроме того, Шуров порекомендовал питаться правильно и полноценно. Необходимо, чтобы в блюдах были белок, рыба, а также много овощей. Это нужно для того, чтобы восполнить дефицит витамина B, который появляется при алкогольной интоксикации. Помогут также антиоксиданты и детокс-процедуры.

"Но основные три кита — это информационная гигиена, восстановление режима сна и бодрствования, а также прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Чтобы интеллектуальная деятельность протекала лучше, её надо чередовать с физической, и будет нам всем счастье", — заключил собеседник Лайфа.