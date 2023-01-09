Женщина погибла при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Как минимум одна женщина погибла в результате пожара на западе Москвы. По данным Лайфа, загорелась квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома на Родниковой улице. Кадры с места происшествия в нашу редакцию прислали очевидцы.

Напомним, что другой пожар произошёл 8 января в квартире на 14-м этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. При ликвидации горения были обнаружены тела трёх погибших с огнестрельными ранениями. По данным источника Лайфа, мужчина убил двух женщин (мать и сестру), после чего устроил пожар и свёл счёты с собственной жизнью.