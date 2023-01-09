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9 января, 11:21

"Понижение" Киркоровым до "зайки" сочли самым серьёзным унижением для Зеленского

Блогер Манукян заявил, что Киркоров сильно унизил Зеленского, назвав его "зайкой"

Журналист и блогер Вадим Манукян оценил обращение российского певца Филиппа Киркорова к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, артист нанёс довольно болезненный удар и сильно его унизил.

Как отметил Манукян, до этого бывшего актёра пытались выдавать за политика и марионетку Запада, а теперь будто снова вернули в старый добрый шоу-бизнес, где могут "элегантно растерзать". Герои светских хроник часто оказываются унижены и раздавлены, подчеркнул эксперт.

"А то, что Киркоров назвал Зеленского "зайкой", так это и вовсе самое серьёзное унижение, какое можно было себе представить. Тот факт, что свой пост Филипп Бедросович снабдил видео, где он даёт подзатыльник Зеленскому, говорит о многом", — приводит его слова РИА ФАН.

Как считает журналист, новый "подзатыльник" выглядит гораздо более весомо, прежде всего идеологически.

Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Как уже писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек. В их числе оказался известный российский певец Филипп Киркоров. "Король" молчать не стал. В своих соцсетях он выложил пост, в котором заявил, что его "старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль". Киркоров пожалел "зайку" Зеленского, выложив отрывок из клипа на песню "Просто подари".

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Николь Вербер

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