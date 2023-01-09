"Понижение" Киркоровым до "зайки" сочли самым серьёзным унижением для Зеленского

Журналист и блогер Вадим Манукян оценил обращение российского певца Филиппа Киркорова к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, артист нанёс довольно болезненный удар и сильно его унизил.

Как отметил Манукян, до этого бывшего актёра пытались выдавать за политика и марионетку Запада, а теперь будто снова вернули в старый добрый шоу-бизнес, где могут "элегантно растерзать". Герои светских хроник часто оказываются унижены и раздавлены, подчеркнул эксперт.

"А то, что Киркоров назвал Зеленского "зайкой", так это и вовсе самое серьёзное унижение, какое можно было себе представить. Тот факт, что свой пост Филипп Бедросович снабдил видео, где он даёт подзатыльник Зеленскому, говорит о многом", — приводит его слова РИА ФАН.

Как считает журналист, новый "подзатыльник" выглядит гораздо более весомо, прежде всего идеологически.