"Понижение" Киркоровым до "зайки" сочли самым серьёзным унижением для Зеленского
Блогер Манукян заявил, что Киркоров сильно унизил Зеленского, назвав его "зайкой"
Журналист и блогер Вадим Манукян оценил обращение российского певца Филиппа Киркорова к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, артист нанёс довольно болезненный удар и сильно его унизил.
Как отметил Манукян, до этого бывшего актёра пытались выдавать за политика и марионетку Запада, а теперь будто снова вернули в старый добрый шоу-бизнес, где могут "элегантно растерзать". Герои светских хроник часто оказываются унижены и раздавлены, подчеркнул эксперт.
"А то, что Киркоров назвал Зеленского "зайкой", так это и вовсе самое серьёзное унижение, какое можно было себе представить. Тот факт, что свой пост Филипп Бедросович снабдил видео, где он даёт подзатыльник Зеленскому, говорит о многом", — приводит его слова РИА ФАН.
Как считает журналист, новый "подзатыльник" выглядит гораздо более весомо, прежде всего идеологически.
Как уже писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек. В их числе оказался известный российский певец Филипп Киркоров. "Король" молчать не стал. В своих соцсетях он выложил пост, в котором заявил, что его "старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль". Киркоров пожалел "зайку" Зеленского, выложив отрывок из клипа на песню "Просто подари".
Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency