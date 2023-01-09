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9 января, 11:18

Прокатились с ветерком: У пассажирского Ан-26 компании "ИрАэро" во время полёта открылась дверь

У самолёта Ан-26 компании "ИрАэро" во время полёта открылся грузовой люк

У самолёта Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" во время полёта из якутского Магана в Магадан открылась дверь. Видео инцидента появилось в соцсетях.

У самолёта авиакомпании "ИрАэро" во время полёта открылся грузовой люк. Видео © VK / Авиация Сибири и Дальнего Востока

На кадрах, которые снял один из пассажиров, видно, что у турбовинтового лайнера разгерметизировался грузовой люк в хвостовой части. Самолёт в этот момент уже поднялся на высоту нескольких километров. А конструкция Ан-26 устроена так, что этот люк ведёт прямо в пассажирский салон. В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается — в соцсетях пишут, что у пассажиров лишь послетали шапки. Впрочем, не исключено, что авиакомпанию теперь ждут проверки, суды и суровые санкции.

Открывшийся люк Ан-26. Фото © VK / Авиация Сибири и Дальнего Востока

Открывшийся люк Ан-26. Фото © VK / Авиация Сибири и Дальнего Востока

По данным из открытых источников, Ан-26 с бортовым номером RA-26174 эксплуатируется с августа 1979-го, то есть уже 43 года.

Ранее Лайф писал, что утром 8 января в аэропорту Перми самолёт авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и завяз в сугробе при взлёте в Москву. В соцсетях пассажиры рейса поделились кадрами с места происшествия. Позже в Сети появилась запись переговоров экипажа с диспетчером во время инцидента.

Самолёт Azur Air экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за повреждения лобового стекла

Самолёт Azur Air экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за повреждения лобового стекла

Обложка ©

VK / Авиация Сибири и Дальнего Востока

Максим Плетнёв
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