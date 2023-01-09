Лавров поговорил с новым главой МИД Китая

Недавно назначенный министр иностранных дел Китая Цинь Ган провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив, в частности, кризис на Украине. Об этом информирует в понедельник пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису", — говорится в сообщении.

В ходе беседы глава российского МИД Лавров пригласил господина Цинь Гана посетить нашу страну, а также пожелал успехов на этом новом ответственном посту.

"Российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту", — говорится в распространённом сообщении МИД РФ по итогам беседы двух министров.