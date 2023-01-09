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9 января, 11:14

Лавров поговорил с новым главой МИД Китая

Новый глава МИД Китая Цинь Ган обсудил украинский кризис с российским коллегой Сергеем Лавровым

Недавно назначенный министр иностранных дел Китая Цинь Ган провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив, в частности, кризис на Украине. Об этом информирует в понедельник пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису", — говорится в сообщении.

В ходе беседы глава российского МИД Лавров пригласил господина Цинь Гана посетить нашу страну, а также пожелал успехов на этом новом ответственном посту.

"Российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту", говорится в распространённом сообщении МИД РФ по итогам беседы двух министров.

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Напомним, что в конце 2022 года посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган был назначен министром иностранных дел КНР вместо господина Ван И.

Обложка ©

Getty Images / Aziz Karimov

Марина Калегина

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