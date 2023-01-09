Путин обсудил с главой Минпросвещения ремонт школ

Президент России Владимир Путин 9 января провёл встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, министр доложил главе государства о реализации основных профильных программ, в том числе о капремонте и строительстве школ.

"У нас идёт масштабная программа по строительству школ. Уже порядка 700 школ построено, а если в целом по всем программам — это 900 школ. Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, с современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу", — отметил министр.

По словам Кравцова, 70% школ, которые участвуют в программе капитального ремонта, — это сельские школы. Для них закупается современное оборудование, а сами школьники и их родители участвуют в дизайне.

Также глава Минпросвещения назвал процент доступности детских садов в России: 99%, хотя несколько лет назад эта цифра составляла 80%. Отдельной задачей он назвал поддержку новых регионов РФ.

"Мы провели необходимую работу, чтобы 1 сентября 1337 школ открылось. Оснастили компьютерным оборудованием, учебниками. Порядка 30 тысяч детей отдохнули в наших детских лагерях", — рассказал министр.