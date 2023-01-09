Россиянам разъяснили правила оформления хорватского "шенгена"

Эксперты рассказали, как подавать документы на визу в Хорватию после вступления страны в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Хорватские визовые центры возобновили работу 9 января, уточнили в АТОР.

Заявления принимают в Москве и ещё 18 городах. Нужно предоставить заполненную анкету, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия. Туристам старше 12 лет также придётся сдать биометрические данные, но, если процедура была пройдена в течение последних 59 месяцев, повторно делать её не нужно.