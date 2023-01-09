Россиянам разъяснили правила оформления хорватского "шенгена"
АТОР: Подать документы на шенгенскую визу Хорватии можно в 19 городах России
Эксперты рассказали, как подавать документы на визу в Хорватию после вступления страны в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Хорватские визовые центры возобновили работу 9 января, уточнили в АТОР.
Заявления принимают в Москве и ещё 18 городах. Нужно предоставить заполненную анкету, загранпаспорт и пакет документов, подтверждающих цель путешествия. Туристам старше 12 лет также придётся сдать биометрические данные, но, если процедура была пройдена в течение последних 59 месяцев, повторно делать её не нужно.
Оформление обойдётся в €114 с человека (включая консульский, сервисный и логистический сборы). Хорватские визы, выданные ранее, останутся национальными, однако в другие страны Шенгенского сообщества въехать по ним нельзя, предупредили в АТОР.
Хорватия подала заявку на вхождение в Шенген в 2013 году, сразу после присоединения к ЕС. Совет Евросоюза одобрил её ещё 12 июля прошлого года. 1 января 2023 года Хорватия официально стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона.
ТАСС / EPA / ANTONIO BAT