Финны выступили против создания в стране базы НАТО

Примерно половина населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

"В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за. Вопрос о международной роли страны в Североатлантическом альянсе разделяет мнения довольно равномерно", — указано в публикации.

При этом около 49% граждан Финляндии выступают за то, чтобы их страна активнее принимала участие в международных военных операциях и деятельности альянса. В статье отмечается, что опрос проходил с 27 декабря прошлого года по 4 января 2023 года, респондентами стали 1009 человек в возрасте от 18 до 79 лет.