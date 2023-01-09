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9 января, 10:49

Финны выступили против создания в стране базы НАТО

MTV: Половина жителей Финляндии не хотят видеть в стране базу НАТО

Примерно половина населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

"В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за. Вопрос о международной роли страны в Североатлантическом альянсе разделяет мнения довольно равномерно", указано в публикации.

При этом около 49% граждан Финляндии выступают за то, чтобы их страна активнее принимала участие в международных военных операциях и деятельности альянса. В статье отмечается, что опрос проходил с 27 декабря прошлого года по 4 января 2023 года, респондентами стали 1009 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Напомним, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Но для этого нужно согласие всех государств, входящих в альянс. Против новых участников высказались Турция и Венгрия. Последняя позже изменила своё решение. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Анкару быть сговорчивее.

Финляндия отказалась присоединяться к НАТО раньше Швеции

Финляндия отказалась присоединяться к НАТО раньше Швеции

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ТАСС / AP / Olivier Matthys

Татьяна Миссуми

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