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9 января, 10:45

Россияне назвали любимым видом отдыха зимой "тюлениться"

Более 20% россиян назвали любимым видом отдыха зимой "тюлениться" на диване

Россияне рассказали, как любят проводить время в зимний сезон. Оказалось, что люди не прочь побездельничать и "потюлениться", пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на результаты опроса сервиса путешествий "Туту".

Согласно исследованию, в лидеры вышел вариант "Просто лежать на диване и ничего не делать". Его выбрали 22% респондентов. Однако не все согласны с таким досугом. 19% опрошенных оказались любителями активного времяпровождения, которые часто выбираются из дома и гуляют по заснеженным городским дорогам или опушкам леса.

Ещё 18% россиян признались, что любят брать от зимы по максимуму и, несмотря на мороз, готовы кататься на коньках, лыжах и санках. Также в списке есть ценители новогодних вкусняшек и праздничных блюд. Среди любимых гурманы назвали мандарины и сельдь под шубой. А следующие 11% опрошенных любят проводить время за просмотром фильмов и сериалов.

Также каждый десятый любит ходить в гости к родственникам или друзьям. При этом 4% занимаются активным культурным отдыхом: ходят в кинотеатры или театры, а также в музеи. И лишь малая доля опрошенных заявила о любви к зимним играм — только 2% забавляются игрой в снежки и лепкой снеговиков.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о самом травмоопасном средстве для развлечений зимой. Речь идёт о катании на тюбингах, которое в последние годы полюбилось многим россиянам. Именно они часто становятся причиной трагедии, особенно с участием детей.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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