Кремль высоко оценил диалог Путина и Макрона

Контакты президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном были полезны ранее, сейчас в диалоге есть паузы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", — сказал Песков журналистам.