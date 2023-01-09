Кремль высоко оценил диалог Путина и Макрона
Песков: Контакты Путина и Макрона были полезны ранее, однако сейчас в диалоге есть паузы
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Emmanuele Contini
Контакты президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном были полезны ранее, сейчас в диалоге есть паузы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", — сказал Песков журналистам.
Ещё в декабре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Представитель Кремля также отметил, что обо всех соответствующих изменениях в графике главы государства будет сообщаться отдельно.