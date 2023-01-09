Российские дальнобойщики первыми приехали в Китай после отмены карантина

Китай с 8 января отменил обязательный карантин для прибывающих в страну, и первыми "туристами" в КНР стали российские дальнобойщики из Приморья.

Российские дальнобойщики сняли видео из Китая после отмены ковидных ограничений. Видео © Telegram / "Туры в Суйфэньхэ, Хуньчунь, Мишань"

Сейчас водители должны иметь отрицательный ПЦР-тест на ковид за 48 часов до въезда. Также въезжающим теперь нужно иметь при себе полный комплект документов в бумажном варианте — на них будут ставить штампы о пересечении границы.

Параллельно обсуждается возобновление и туристических поездок, однако пассажирские перевозки через автомобильные погранпереходы Пограничный – Суйфэньхэ и Краскино – Хуньчунь пока не открылись. При этом в Сети уже появились первые с 2020 года объявления о шоп-турах, оздоровительных поездках и других туристических рейсах в КНР.