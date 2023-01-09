Сын Бари Алибасова ответил на сообщения об ухудшении состояния отца

Бари Алибасов – младший опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца. Ранее СМИ сообщали, что 75-летнему продюсеру группы "На-на" потребовалась врачебная помощь. Якобы он пожаловался на головокружение и нарушение в координации.

"Ничего не знаю по этому поводу. Вроде всё хорошо", — рассказал он телеканалу "360" .

Около 20 миллионов рублей заработала семья Алибасова на истории с отравлением артиста "Кротом" в 2019 году. Как рассказал сын музыкального продюсера, речь идёт о доходах от рекламных контрактов. При этом Алибасов-младший подчеркнул, что отравление всё же не было инсценировкой.