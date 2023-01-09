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9 января, 10:42

Сын Бари Алибасова ответил на сообщения об ухудшении состояния отца

Сын Бари Алибасова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия отца

Бари Алибасов – младший опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца. Ранее СМИ сообщали, что 75-летнему продюсеру группы "На-на" потребовалась врачебная помощь. Якобы он пожаловался на головокружение и нарушение в координации.

"Ничего не знаю по этому поводу. Вроде всё хорошо", рассказал он телеканалу "360".

Бари Алибасов всерьёз напугал фанатов, прогулявшись по Москве босиком

Бари Алибасов всерьёз напугал фанатов, прогулявшись по Москве босиком

Около 20 миллионов рублей заработала семья Алибасова на истории с отравлением артиста "Кротом" в 2019 году. Как рассказал сын музыкального продюсера, речь идёт о доходах от рекламных контрактов. При этом Алибасов-младший подчеркнул, что отравление всё же не было инсценировкой.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Шандрыголов

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