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29 августа, 12:33

Бари Алибасов всерьёз напугал фанатов, прогулявшись по Москве босиком

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов давно привлекает внимание не творческими успехами, а странными выходками. На этот раз 75-летний Бари Каримович поделился с подписчиками видео прогулки по столице. И всё бы ничего, но по Москве заслуженный артист России шёл почему-то босиком, держа туфли в руках.

"Ааа, Москва, Москва. Тута разные живут, совершенно непредсказуемые", — комментировал Алибасов под хохот женщины, вероятно, сиделки.

Продюсера Бари Алибасова заметили шатающимся босым по столичным улицам. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alibasov_nana

Пользователи Сети не оставили без внимания такую выходку создателя коллектива "На-На". Вот что юзеры написали про Алибасова:

Бари, ты выкидывать несёшь шмотки?

borispri

Опять не из той бутылки пригубил😆😆😆

Ев...гения

Если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум.

Hyls Vikt

Да, опять "накрыло" дядьку!

Татьяна Лунина

Вообще не смешно, старческий маразм налицо.

П Л

В дурке заждались

LenaK.-G.

Что за бомж?

tatiana.benner

Бари Алибасова подловили на улице, и в этом сгорбленном старике едва узнаешь топового продюсера

Бари Алибасова подловили на улице, и в этом сгорбленном старике едва узнаешь топового продюсера

Бари Каримович Алибасов — музыкальный продюсер, создатель группы "На-на", одного из первых российских бой-бендов, и коллектива "Интеграл". Был первооткрывателем — создавал на сцене эффекты, которые смотрелись непривычно для того времени: пиротехника, пластика, кинофрагменты, сценические декорации, свет. Каждое подготовленное им выступление было настоящим зрелищем. О биографии и творческом пути Алибасова читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alibasov_nana

Марта Белова

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