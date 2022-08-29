Бари Алибасов всерьёз напугал фанатов, прогулявшись по Москве босиком
Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов давно привлекает внимание не творческими успехами, а странными выходками. На этот раз 75-летний Бари Каримович поделился с подписчиками видео прогулки по столице. И всё бы ничего, но по Москве заслуженный артист России шёл почему-то босиком, держа туфли в руках.
"Ааа, Москва, Москва. Тута разные живут, совершенно непредсказуемые", — комментировал Алибасов под хохот женщины, вероятно, сиделки.
Продюсера Бари Алибасова заметили шатающимся босым по столичным улицам. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alibasov_nana
Пользователи Сети не оставили без внимания такую выходку создателя коллектива "На-На". Вот что юзеры написали про Алибасова:
Бари, ты выкидывать несёшь шмотки?
Опять не из той бутылки пригубил😆😆😆
Если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум.
Да, опять "накрыло" дядьку!
Вообще не смешно, старческий маразм налицо.
В дурке заждались
Что за бомж?
Бари Каримович Алибасов — музыкальный продюсер, создатель группы "На-на", одного из первых российских бой-бендов, и коллектива "Интеграл". Был первооткрывателем — создавал на сцене эффекты, которые смотрелись непривычно для того времени: пиротехника, пластика, кинофрагменты, сценические декорации, свет. Каждое подготовленное им выступление было настоящим зрелищем. О биографии и творческом пути Алибасова читайте на сайте uznayvse.ru.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alibasov_nana