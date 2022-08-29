Бари Алибасов всерьёз напугал фанатов, прогулявшись по Москве босиком

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов давно привлекает внимание не творческими успехами, а странными выходками. На этот раз 75-летний Бари Каримович поделился с подписчиками видео прогулки по столице. И всё бы ничего, но по Москве заслуженный артист России шёл почему-то босиком, держа туфли в руках.

"Ааа, Москва, Москва. Тута разные живут, совершенно непредсказуемые", — комментировал Алибасов под хохот женщины, вероятно, сиделки.

Продюсера Бари Алибасова заметили шатающимся босым по столичным улицам. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alibasov_nana

Пользователи Сети не оставили без внимания такую выходку создателя коллектива "На-На". Вот что юзеры написали про Алибасова:

Бари, ты выкидывать несёшь шмотки? borispri

Опять не из той бутылки пригубил😆😆😆 Ев...гения

Если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Hyls Vikt

Да, опять "накрыло" дядьку! Татьяна Лунина

Вообще не смешно, старческий маразм налицо. П Л

В дурке заждались LenaK.-G.

Что за бомж? tatiana.benner