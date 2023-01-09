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9 января, 11:00

Клишас заявил, что Бразилия не должна идти путём госпереворота по примеру Украины

Бразилия должна выйти из политического кризиса в рамках своей конституции, а госпереворот не может стать легитимной альтернативой. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сравнив ситуацию с событиями на Украине в 2014 году.

"Политический кризис в Бразилии должен быть разрешён в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда, в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)", — написал он в телеграм-канале.

Клишас подчеркнул, что предложение "играть не по правилам", в обход действующей конституции, в Бразилии не сработало — и это очень хорошо.

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Песков: Россия осуждает беспорядки в Бразилии и поддерживает президента Лулу да Силву

Напомним, 8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки после его поражения на выборах. Избранный глава государства Лула да Силва ввёл до конца января в столице режим ЧС. В настоящее время задержано уже 150 участников погромов. Сам Болсонару осудил незаконные действия протестующих.

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ТАСС / AP / Eraldo Peres

Татьяна Миссуми

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