Клишас заявил, что Бразилия не должна идти путём госпереворота по примеру Украины
Бразилия должна выйти из политического кризиса в рамках своей конституции, а госпереворот не может стать легитимной альтернативой. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сравнив ситуацию с событиями на Украине в 2014 году.
"Политический кризис в Бразилии должен быть разрешён в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда, в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)", — написал он в телеграм-канале.
Клишас подчеркнул, что предложение "играть не по правилам", в обход действующей конституции, в Бразилии не сработало — и это очень хорошо.
Напомним, 8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки после его поражения на выборах. Избранный глава государства Лула да Силва ввёл до конца января в столице режим ЧС. В настоящее время задержано уже 150 участников погромов. Сам Болсонару осудил незаконные действия протестующих.
ТАСС / AP / Eraldo Peres