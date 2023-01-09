Клишас заявил, что Бразилия не должна идти путём госпереворота по примеру Украины

Бразилия должна выйти из политического кризиса в рамках своей конституции, а госпереворот не может стать легитимной альтернативой. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, сравнив ситуацию с событиями на Украине в 2014 году.

"Политический кризис в Бразилии должен быть разрешён в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда, в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)", — написал он в телеграм-канале.