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9 января, 11:09

"Это ужас!": Россиянка почти час в слезах молила спасти её с верхушки колеса обозрения

Застрявшие в мороз на вершине колеса обозрения челябинцы прождали помощь 40 минут

В Челябинске шесть человек на 40 минут застряли на колесе обозрения высотой в 73 метра из-за его неисправности. По словам гендиректора развлекательного комплекса, аттракцион остановился из-за отключения электричества.

Жительница Челябинска сняла видео из кабинки остановившегося на 40 минут колеса обозрения в -15 градусов мороза. Видео © 74.ru

ЧП случилось 5 января на территории местного развлекательного комплекса "Мегаполис". В этот день в городе стоял 15-градусный мороз. Женщина, застрявшая с семьёй на вершине колеса, рассказала 74.ru, что не могла дозвониться до сотрудников развлекательного центра в течение 30 минут. Челябинцам удалось связаться со службой 112.

Для спуска застрявших россиян с аттракциона были привлечены сотрудники МЧС и ремонтной службы, рассказали в Минздраве. Один человек из-за перенесённого стресса обратился в скорую помощь.

На видео, снятом из кабинки застрявшего колеса обозрения, слышно, что женщина плачет от бессилия, находящийся рядом мужчина в тот момент пытается вызвать помощь по телефону. Гендиректор РК "Мегаполис" Александр Одольский объяснил журналистам, что причиной ЧП стало отключение электричества и для запуска резервного генератора потребовалось время.

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Обложка ©

74.ru

Ирина Фальке

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