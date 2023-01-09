Глава FFF нелестно высказался в адрес Зидана, но потом передумал и извинился

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ отреагировал на новости о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. В беседе с журналистами он заявил, что ему "плевать" и он не стал бы даже разговаривать с футболистом по данному вопросу.

Так, он сообщил, что никогда не встречался с самим Зиданом, а также не рассматривал вопрос увольнения Дидье Дешама — действующего тренера национальной сборной. По его словам, появившиеся новости о назначении французского футболиста на должность наставника команды — лишь слухи.

"Зидан в Бразилии? Мне всё равно, он может идти куда хочет! Он может идти в клуб, сборную. Я с трудом верю, что национальные команды ему подходят. Пытался ли Зидан связаться со мной? Конечно, нет, я бы даже не ответил на звонок от него", — приводит его слова RMC Sport.

Однако столь откровенное и дерзкое высказывание не оценили многие известные спортсмены и осудили Ле Граэ за такие слова. В частности, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что недопустимо проявлять неуважение к легендарному футболисту. Чуть позже президент FFF извинился за подобные высказывания.

"Я хотел бы извиниться за эти замечания, которые абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он был, и к тренеру, которым он стал", — сказал Ле Граэ AFP.