Госдума может узаконить прокат новых западных фильмов в России

Российские кинотеатры смогут на законных основаниях демонстрировать западные фильмы вместо распространившейся практики "предсеансного обслуживания". Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что такая законодательная инициатива обсуждается.

"Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", — написал он в телеграм-канале.