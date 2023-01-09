ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января 2023, 11:40

Две группы украинских диверсантов ликвидированы в ДНР

Генерал-лейтенант Конашенков: Две украинские ДРГ уничтожены в районе Павловки и Шевченко

Две украинские диверсионно-разведывательные группы уничтожены российскими военными на территории ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Севернее населённых пунктов Павловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал представитель военного ведомства.

Российские военные уничтожили более 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"
Российские военные уничтожили более 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

Ранее сообщалось, что российским бойцам удалось ликвидировать сразу пять группировок украинских диверсантов на территории Луганской и Донецкой народных республик.

BannerImage

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar