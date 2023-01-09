Две группы украинских диверсантов ликвидированы в ДНР

Две украинские диверсионно-разведывательные группы уничтожены российскими военными на территории ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Севернее населённых пунктов Павловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал представитель военного ведомства.