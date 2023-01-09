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9 января, 11:40

Две группы украинских диверсантов ликвидированы в ДНР

Генерал-лейтенант Конашенков: Две украинские ДРГ уничтожены в районе Павловки и Шевченко

Две украинские диверсионно-разведывательные группы уничтожены российскими военными на территории ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Севернее населённых пунктов Павловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал представитель военного ведомства.

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Ранее сообщалось, что российским бойцам удалось ликвидировать сразу пять группировок украинских диверсантов на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Shutterstock

Марина Калегина

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