СК рассказал, как российским пленным на Украине выбивали зубы и не давали спать по 10 суток

Следственный комитет РФ сообщил о новых фактах издевательств над российскими пленными на Украине. Следователи зафиксировали показания военных, которые недавно вернулись на родину в результате обмена, и дадут правовую оценку каждому случаю истязаний.

Так, один из военнослужащих сообщил, что в результате постоянных избиений в украинском плену он лишился верхних передних зубов. Кто именно наносил удары, пленный не видел, так как на голову был одет мусорный пакет.

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках ВСУ. Видео © Телеграм-канал СК РФ

Ещё один военный рассказал, что ему скотчем завязали глаза, а во время допроса, который продолжался 10 суток, его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. В результате издевательств у него отбиты колени, сломаны пальцы, стал плохо видеть правый глаз, плохо слышит правое ухо.

"Следственный комитет России зафиксировал их показания, которые свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", — отметили в СК РФ.