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9 января, 11:46

ВСУ потеряли более 60 бойцов в ДНР, ЛНР и под Харьковом

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении более 60 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российская авиация и артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожили более 60 украинских силовиков на территории Харьковской области и в Донбассе. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Также среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины и три пикапа.

"Нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области", уточнил представитель военного ведомства.

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Напомним, что на днях более 55 экстремистов из так называемого батальона имени Шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР.

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Shutterstock

Алексей Берковиц

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