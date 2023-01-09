ВСУ потеряли более 60 бойцов в ДНР, ЛНР и под Харьковом
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении более 60 украинских военных на Краснолиманском направлении
Российская авиация и артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожили более 60 украинских силовиков на территории Харьковской области и в Донбассе. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
Также среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины и три пикапа.
"Нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области", — уточнил представитель военного ведомства.
Напомним, что на днях более 55 экстремистов из так называемого батальона имени Шейха Мансура были ликвидированы российскими военными в зоне спецоперации на территории ДНР.
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