ВСУ потеряли более 60 бойцов в ДНР, ЛНР и под Харьковом

Российская авиация и артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожили более 60 украинских силовиков на территории Харьковской области и в Донбассе. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Также среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины и три пикапа.

"Нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области", — уточнил представитель военного ведомства.