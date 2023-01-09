Названы бьюти-процедуры, которые нельзя делать дома

В косметологии есть процедуры, которые категорически нельзя делать в домашних условиях, так как велик риск негативных последствий для здоровья. В беседе с Лайфом врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметологии" Кристина Тогоева привела их список.

Прежде всего, это пилинг с использованием химического вещества, кислоты. Не будучи специалистом и не разбираясь во всех тонкостях, можно себе навредить, спровоцировав глубокий ожог и как следствие — замещение здоровой кожи рубцовой тканью, предупредила доктор.

"Пилинг — это косметологическая процедура, подразумевающая под собой контролируемый химический ожог кожи, в результате чего кожа обновляется, стимулируется активация фибробластов, которые, в свою очередь, запускают синтез коллагена и эластина, тем самым создавая каркас для кожи, также отшелушивается верхний роговой слой, кожа становится более гладкая и ровная", — напомнила врач.

Вторым в списке идёт применение мезороллера. Это портативный инструмент с тонкими маленькими иглами, которые прокалывают кожу, улучшая проникновение мезотерапевтических препаратов. Да, согласилась Тогоева, процедура на практике лёгкая. Но есть нюансы. Пациент может пренебречь правилами асептики и антисептики, а также не знать о противопоказаниях. Например, при склонности к формированию келоидных рубцов категорически нельзя травмировать кожу, предупредила медик.

"Любые инъекционные процедуры (мезотерапия/биоревитализация/контурная пластика/ботулинотерапия), в том числе нитевые технологии запрещено выполнять в домашних условиях. В настоящее время очень много псевдокосметологов, особенно без медицинского образования, принимающих пациентов на дому", — продолжила Тогоева.

В этом случае человек рискует не только своей красотой, но и здоровьем и даже жизнью. Кроме того, устранять ошибки неспециалиста придётся всё равно в профессиональном салоне и обойдётся это гораздо дороже, заключила собеседница Лайфа.