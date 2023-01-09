Грустный рыжий пёс ждёт хозяина в петербургском метро

В Санкт-Петербурге потерялся милейший пёс. Хвостатого грустного рыжика обнаружили сотрудники метрополитена, пишет газета "Петербургский дневник".

Безбилетника нашли на конечной станции метро "Купчино". Пёс был совсем один и выглядел очень грустным, однако на помощь ему пришли неравнодушные люди. Работники метро передали собаку правоохранителям, и теперь она ждёт своих хозяев в пункте полиции на станции "Адмиралтейская" и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных.

"Номера телефона и других данных на ошейнике нет. Если вы узнаете питомца, большая просьба сообщить об этом его владельцу! Давайте поможем четвероногому другу вернуться домой!" — говорится в сообщении пресс-службы Петербургского метрополитена.