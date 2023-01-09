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9 января, 11:40

Грустный рыжий пёс ждёт хозяина в петербургском метро

В Петербурге на конечной станции метро потерялся рыжий пёс

<p>Пёс, потерявшийся на станции "Купчино". Фото © <a href="https://t.me/spbmetro/2805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Метро Петербурга</a></p>

Пёс, потерявшийся на станции "Купчино". Фото © Метро Петербурга

В Санкт-Петербурге потерялся милейший пёс. Хвостатого грустного рыжика обнаружили сотрудники метрополитена, пишет газета "Петербургский дневник".

Безбилетника нашли на конечной станции метро "Купчино". Пёс был совсем один и выглядел очень грустным, однако на помощь ему пришли неравнодушные люди. Работники метро передали собаку правоохранителям, и теперь она ждёт своих хозяев в пункте полиции на станции "Адмиралтейская" и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных.

"Номера телефона и других данных на ошейнике нет. Если вы узнаете питомца, большая просьба сообщить об этом его владельцу! Давайте поможем четвероногому другу вернуться домой!" — говорится в сообщении пресс-службы Петербургского метрополитена.

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А ранее Лайф рассказывал историю из Мариуполя, где волонтёры из Ростовской области спасли таксу, оставшуюся без хозяев из-за обстрелов. Обычно активисты занимались доставкой гуманитарной помощи местным, однако в этот раз пришлось отложить дела, чтобы помочь четвероногому.

Николь Вербер

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