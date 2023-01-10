Летом или следующей зимой?: Лайф выяснил, когда россияне выбрасывают новогоднюю ёлку

Ёлка — один из главных символов Нового года. С окончанием праздников наступает время избавиться от осыпающегося дерева, однако многие ждут до последнего. Эксперты платформы "Авито.Услуги" провели опрос и выяснили, как долго праздничные ели стоят в домах россиян. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Согласно им, больше половины жителей страны оставляют живую ёлку дома вплоть до старого Нового года, ещё 2% респондентов не убирают дерево до лета или даже до следующего Нового года. Кроме того, уже к концу январских каникул спрос на услуги по вывозу ёлки вырос на 29% по сравнению с прошлым годом: россияне всё чаще предпочитают сдавать дерево на переработку.

Убрать сразу или оставить до весны?

Как выяснили аналитики, большинство (56%) оставляют живую ёлку до старого Нового года, который отмечается в России 14 января. Сразу после 7 января, когда празднуется Рождество, ель убирают лишь 10% жителей страны. При этом 12% опрошенных не трогают ёлку до окончания январских каникул, а 16% и вовсе откладывают это дело до февраля.

Однако это ещё не предел. До марта главный символ Нового года обычно стоит у 9% опрошенных. Чаще такой ответ давали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (10%). До апреля-мая ёлка стояла украшенной у 2% россиян — здесь лидерами стали респонденты от 18 до 24 лет (4%). И лишь 2% опрошенных осмеливаются выкинуть дерево летом или же вовсе не трогать его до следующего Нового года.

Большинство россиян оставляют живую ёлку до старого Нового года. Фото © Freepik

Куда деть ёлку после праздников?

С окончанием праздников перед хозяевами живой ёлки встаёт логичный вопрос, что с ней делать и куда девать. У 30% россиян он не вызывает сложностей: без раздумий они отвозят дерево на дачу и за город, чтобы оставить ель на опилки и удобрения.

Почти каждый пятый россиянин (17%) заказывает услуги по вывозу ёлки или же самостоятельно относит её в специальный пункт сбора и утилизации. На переработке деревья измельчают до состояния опилок, после чего передают в приюты или зоопарки для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп. Помимо этого переработанные ели превращаются в компост и удобрения для грунта. Кстати, сбор и переработку новогодних деревьев наиболее активно выбирает молодёжь от 18 до 24 лет (23%).

Растущую популярность такого подхода показывает и аналитика спроса на "Авито.Услугах". К концу январских праздников спрос на услуги по вывозу ёлок из дома по всей стране вырос на 29%. Объявлений от исполнителей за этот же период стало больше на 113%, средняя цена по стране составила 1000 рублей. Наиболее активно услугу искали в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, например во Владивостоке (+100%), Иркутске (+67%) и Хабаровске (+65%), а также в Москве (+57% и) и Санкт-Петербурге (+44%).

Пластиковая или живая?

По данным экспертов, у 63% россиян в этом году дома стоит именно искусственная ёлка. Только 25% респондентов поставили живую ель или альтернативные варианты в виде натуральных венков или еловых веток. Однако есть и те, кто вообще встречал Новый год без ёлки или еловых украшений (14%).

Большинство жителей России уверены, что искусственное дерево намного удобнее и практичнее. Фото © Freepik

Большинство опрошенных (50%) уверены, что искусственное дерево намного удобнее и практичнее. Для ёлки, взятой в аренду, не нужно искать место под хранение и можно просто сдать её обратно, а купленное дерево после праздников достаточно убрать в шкаф до следующего Нового года. Ещё 42% россиян считают, что искусственная ёлка более экономичный вариант, ведь её можно использовать не один год.

А 30% наших сограждан считают, что искусственная ёлка более экологичный вариант в сравнении с покупкой срубленных живых деревьев. 33% респондентов не любят убирать осыпавшиеся иголки, поэтому выбирают пластиковые аналоги, а у 8% есть питомцы, которые неравнодушны к живым ёлкам, поэтому они отдают предпочтение искусственной альтернативе.

Интересно, что те, кто ставит дома живые ёлки, не изменяют своим традициям уже более десяти лет (65%). То же самое касается и искусственных аналогов, признались 42% россиян.