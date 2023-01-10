В Госдуме назвали агонией планы Киева по вступлению в Евросоюз
Депутат Шеремет назвал агонией стремление Украины побыстрее вступить в Евросоюз
Планы Украины по вступлению в Евросоюз являются настоящей агонией, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, режим украинского лидера Владимира Зеленского везде трещит по швам, в том числе на политическом и экономическом поле.
"Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", — приводит его слова РИА "Новости".
Шеремет уверен, что украинский лидер не сможет долго продержаться у власти. Уже сейчас запрашиваемой помощи Запада явно не хватает, а уважение у "многократно обманутого населения" и ВСУ потеряно. По его мнению, судьба Зеленского и его окружения решится уже в этом году.
"Этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", — указал депутат.
Кстати, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС. По словам немецкого политика, для вступления в Евросоюз Киеву предстоит пройти путь, полный трудностей, связанных со стандартами объединения.
ТАСС / Zuma / Ye Pingfan