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Регион
Опубликовано 10 января 2023, 09:16

В Госдуме назвали агонией планы Киева по вступлению в Евросоюз

Депутат Шеремет назвал агонией стремление Украины побыстрее вступить в Евросоюз

Планы Украины по вступлению в Евросоюз являются настоящей агонией, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, режим украинского лидера Владимира Зеленского везде трещит по швам, в том числе на политическом и экономическом поле.

"Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", — приводит его слова РИА "Новости".

Шеремет уверен, что украинский лидер не сможет долго продержаться у власти. Уже сейчас запрашиваемой помощи Запада явно не хватает, а уважение у "многократно обманутого населения" и ВСУ потеряно. По его мнению, судьба Зеленского и его окружения решится уже в этом году.

"Этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", — указал депутат.

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Кстати, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС. По словам немецкого политика, для вступления в Евросоюз Киеву предстоит пройти путь, полный трудностей, связанных со стандартами объединения.

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ТАСС / Zuma / Ye Pingfan

Николь Вербер
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