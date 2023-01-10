Не только Египет с Таиландом: Куда ездили отдыхать россияне в новогодние выходные

В новогодние праздники россияне выбирали для отдыха как зарубежные курорты, так и отечественные. Одними из самых популярных направлений стали Египет (29%), регионы страны (19%) и Таиланд (15%). Такие данные приводит страховая компания "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru, а результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Также спросом у российских туристов пользовались Турция и ОАЭ (по 14%). Средний чек за тур на курорты Египта составил 141 тысячу рублей (в прошлом году — 111 тысяч рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 231 тысяча рублей. В России путешественники предпочитали Санкт-Петербург (11%) и сразу несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная Поляна (9%). Средний чек по данным турам варьировался от 44 до 59 тысяч рублей. Дороже всего обошёлся тур в Красную Поляну — 120 тысяч рублей.

В основном для жилья туристы выбирали пятизвёздочные (30%) и четырёхзвёздочные (32%) отели. При этом проживание с завтраками стало самым популярным среди типов питания в гостиницах — 35%. Ещё треть граждан выбирали вариант "всё включено". Путешествовали в новогодние праздники россияне в основном парами (59%), в одиночестве (18%) или семьями с детьми (14%). Средняя продолжительность тура составила восемь ночей.

Среди направлений для индивидуальных путешествий россияне в новогодние праздники выбирали Россию (58,9%), Белоруссию (12,6%), а также ОАЭ (6,9%), Турцию (6,5%) и страны Шенгена (6%). Самостоятельные поездки традиционно оказывались семейными, по два-три человека. Полис выезжающих за рубеж в 70% случаев отдыхающие расширяли опцией "активный отдых", в 20% добавляли "алкогольное опьянение", в 10% — "хроническое заболевание", а в 5% — "пляжный отдых".

Не обошлось и без обращений за медпомощью по страховке. Чаще всего это происходило из-за вирусных и простудных заболеваний (около 30%), также к этому приводили ушибы, переломы, ссадины и растяжения (22%), а ещё около 10% обращений были связаны с болезнями ЖКТ.