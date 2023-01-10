У самолёта лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска

В хабаровском аэропорту у самолёта, выполняющего рейс Советская Гавань –Хабаровск, лопнуло шасси. Информации о деталях происшествия и пострадавших пока нет.

"При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолёта с первой взлетно-посадочной полосы", — сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

Известно, что аэропорт пришлось временно закрыть. Сейчас самолёт возвращается на побережье Татарского пролива, на запасной аэродром.