У самолёта лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска
В хабаровском аэропорту у самолёта, выполняющего рейс Советская Гавань –Хабаровск, лопнуло шасси. Информации о деталях происшествия и пострадавших пока нет.
"При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолёта с первой взлетно-посадочной полосы", — сообщили в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".
Известно, что аэропорт пришлось временно закрыть. Сейчас самолёт возвращается на побережье Татарского пролива, на запасной аэродром.
Ранее Лайф также сообщал, что при посадке в Иркутске у лайнера Airbus А320 "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса. Самолёт следовал из Душанбе, на его борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Само судно повреждений также не получило.
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