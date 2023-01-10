В России предложили разрешить досрочно выходить на пенсию многодетным отцам-одиночкам

В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию отцам, которые воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей в одиночку. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В обращении на имя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной она напомнила, что для многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку, нет льгот по досрочному выходу на пенсию. Предлагаемая мера позволила бы стать очередным средством по поддержке многодетных семей, убеждена Волынец.

"На основании вышеизложенного прошу <…> инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 Федерального закона "О страховых пенсиях", предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку", — сказано в письме, которое есть в распоряжении RT.