Бывшего адвоката Трампа вызвали в суд

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил повестку в суд в Вашингтоне. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд для дачи показаний", — пишет агентство.

Повестка поступила из прокуратуры и была выдана ещё в начале ноября. Однако какую именно информацию запрашивают у Джулиани, неизвестно. Также огласке не придаётся статус его показаний. Агентство раскрывает, что у Джулиани запрашиваются копии любых договоров о предварительной оплате услуг между ним и Трампом, а также записи о платежах и о том, кто их осуществлял.