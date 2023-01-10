Бывшего адвоката Трампа вызвали в суд
Bloomberg: Бывшего адвоката Трампа Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне
Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил повестку в суд в Вашингтоне. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд для дачи показаний", — пишет агентство.
Повестка поступила из прокуратуры и была выдана ещё в начале ноября. Однако какую именно информацию запрашивают у Джулиани, неизвестно. Также огласке не придаётся статус его показаний. Агентство раскрывает, что у Джулиани запрашиваются копии любых договоров о предварительной оплате услуг между ним и Трампом, а также записи о платежах и о том, кто их осуществлял.
Ранее Лайф писал, что Комитет по доходам и расходам Конгресса США обнародовал налоговые декларации Трампа за период с 2015 по 2021 год. Например, с 2015 по 2017 год Дональд с супругой Меланией отчитывались об убытках и заплаченных налогах.
ТАСС / АР / Andrew Harnik