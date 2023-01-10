На борту летевшего на Гоа из Москвы лайнера Azur Air бомбы не обнаружили

Никаких подозрительных предметов на борту российского авиалайнера компании Azur Air, который совершил 9 января вынужденную посадку в Джамнагаре, не найдено. Самолёт может продолжить полёт на Гоа после 10:30 (8:30 мск). Об этом сообщил представитель аэропорта.

"Служба национальной безопасности не обнаружила ничего подозрительного. Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа сегодня с 10:30 до 11:00", — заявил представитель воздушной гавани.

Вся ручная кладь пассажиров была тщательно проверена. Всего на борту самолёта находилось 236 пассажиров и восемь членов экипажа, они были обеспечены всем необходимым. В Генконсульстве РФ в Мумбае, в ведении которого находится Гоа, заметили, что диппредставительство поддерживает связь с экипажем, полицией (антитеррористической группой), представителями авиакомпании Air India и администрацией Джамнагара.