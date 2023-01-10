В Японии уничтожат 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа

В японской префектуре Миядзаки обнаружена новая вспышка птичьего гриппа, из-за которой уничтожат около ста тысяч кур. Об этом свидетельствуют данные японского Министерства сельского хозяйства.

Подозрение на заболевание возникло накануне, когда работники птицефермы в городе Каваминами обнаружили мёртвых кур-несушек. Генетический анализ выявил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. После этого был введён карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трёх километров вокруг фермы, а также запрещён их вывоз за пределы 10-километровой зоны.

Эксперты объясняют это более ранним прилётом перелётных птиц, начавшимся уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. В понедельник, 9 января, в префектуре Ибараки из-за вспышки заболевания забили около 930 тысяч кур. Кроме того, птичий грипп уже спровоцировал увеличение до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.