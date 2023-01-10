В Японии уничтожат 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа
В японской префектуре Миядзаки обнаружена новая вспышка птичьего гриппа, из-за которой уничтожат около ста тысяч кур. Об этом свидетельствуют данные японского Министерства сельского хозяйства.
Подозрение на заболевание возникло накануне, когда работники птицефермы в городе Каваминами обнаружили мёртвых кур-несушек. Генетический анализ выявил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. После этого был введён карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трёх километров вокруг фермы, а также запрещён их вывоз за пределы 10-километровой зоны.
Эксперты объясняют это более ранним прилётом перелётных птиц, начавшимся уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. В понедельник, 9 января, в префектуре Ибараки из-за вспышки заболевания забили около 930 тысяч кур. Кроме того, птичий грипп уже спровоцировал увеличение до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.
Ранее Лайф сообщал, что птичий грипп за сутки убил более 30 тысяч кур на сахалинской фабрике. Согласно данным местных СМИ, главный ветврач птицефабрики не стал комментировать произошедшее до получения результатов лабораторных тестов.
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