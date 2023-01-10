Госдеп: США хотят изменить ситуацию на Украине передачей бронетехники и систем ПВО

Власти США путём предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе БМП Bradley и систем ПВО, стремятся изменить текущую динамику боевых действий на Украине. Об этом рассказал глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

"Динамика, которую мы стремимся изменить... заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трёх миллиардов долларов... включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", — сказал он журналистам в ходе брифинга.