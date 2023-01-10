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10 января, 02:57

Эстония хочет представить план изъятия замороженных российских активов

Bloomberg: Эстония готовит к концу января план по конфискации российских активов

Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов. Таллин намерен начать передачу замороженных в рамках санкций ЕС средств Украине, сообщает агентство Bloomberg.

"Законодательная база будет создана к концу января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план конфискации активов", — пояснил представитель МИД Эстонии Михкель Тамм.

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План планируется разработать к тому времени, когда Еврокомиссия подготовит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 миллиардами евро из резервов ЦБ РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

Ранее Центробанк России назвал низкой вероятность возврата замороженных Западом российских активов. Такие перспективы регулятор представил, несмотря на то что с юридической точки зрения активы на данный момент не конфискованы.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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