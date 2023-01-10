В Британии стартовала продажа скандальной автобиографии принца Гарри
В Великобритании начались продажи скандальной автобиографии принца Гарри под названием Spare ("Запасной"), которая вызвала много шума ещё до появления на прилавках. Об этом пишет издание Evening Standard.
По данным газеты, примерно десять книжных магазинов не стали прекращать работу ночью 9 января, чтобы первыми предложить всем желающим автобиографию младшего сына короля Карла III. Утром 10 января к ним присоединятся магазины по всему Соединённому Королевству. Магазины уже давно разместили на витринах рекламные плакаты, предлагающие сделать предзаказ на книгу за полцены. Некоторые люди заказали книги онлайн и уже получили их за пару дней до официальной даты публикации.
Больше всего повезло жителям Испании, где книга по ошибке появилась в магазинах ещё на прошлой неделе. Оплошность быстро исправили, однако несколько экземпляров оказались в распоряжении британских журналистов, рассказавших несколько скандальных историй.
Напомним, юристы королевской семьи заранее стали готовиться к выходу провокационной книги принца Гарри. В автобиографии герцог Сассекский "критикует всех и вся", и она обещает стать "ядерной". Например, уже известно, что Гарри рассказал про драку с братом Уильямом из-за Меган Маркл, про убийства во время прохождения службы в Афганистане, на что сильно обиделись британские военные, а также раскрыл подробности ссоры с королевским стилистом из-за тиары супруги.
ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN