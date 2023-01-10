В Британии стартовала продажа скандальной автобиографии принца Гарри

В Великобритании начались продажи скандальной автобиографии принца Гарри под названием Spare ("Запасной"), которая вызвала много шума ещё до появления на прилавках. Об этом пишет издание Evening Standard.

По данным газеты, примерно десять книжных магазинов не стали прекращать работу ночью 9 января, чтобы первыми предложить всем желающим автобиографию младшего сына короля Карла III. Утром 10 января к ним присоединятся магазины по всему Соединённому Королевству. Магазины уже давно разместили на витринах рекламные плакаты, предлагающие сделать предзаказ на книгу за полцены. Некоторые люди заказали книги онлайн и уже получили их за пару дней до официальной даты публикации.