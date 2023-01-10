Макрона расстроили нелестные слова главы Федерации футбола Франции о Зидане

Президента Франции Эмманюэля Макрона расстроило и разочаровало резонансное высказывание главы Федерации футбола страны (FFF) Ноэля Ле Граэ о Зинедине Зидане. Об этом заявила министр спорта страны Амели Удеа-Кастера.

"Президент страны очень разочарован и расстроен, когда делаются такие комментарии о легенде французского и мирового спорта", — приводит её слова портал Onze Mondial.

В свою очередь, Удеа-Кастера добавила, что у федерации есть ресурсы для реагирования на управленческие проблемы разного типа, а закон предусматривает, что в определённые моменты управление может взять на себя Минспорта.