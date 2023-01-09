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9 января, 19:14

РФС уплатил УЕФА взнос за членство в 2023 году, пишут СМИ

"РБ Спорт": РФС уплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

Российский футбольный союз уплатил взнос за членство в УЕФА на 2023 год. Как сообщает "РБ Спорт", это произошло в конце прошлого года.

Как член организации, Российский футбольный союз должен был внести ежегодную плату в размере 250 швейцарских франков (19 тысяч рублей).

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Лайф напоминает, что в конце декабря РФС решил создать рабочую группу, которая займётся созданием дорожной карты по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Тогда глава Российского футбольного союза Александр Дюков отмечал, что в неё будут приглашены представители ФИФА и МОК. При этом Дюков утверждал, что в Европе хотят видеть российские клубы. Он уверен, что президент УЕФА Александр Чеферин хочет найти решения возвращения России в европейские турниры.

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РФС

Артур Лапсаков

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