Объявлен состав тренерского штаба Бердыева в "Сочи"

Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Сочи". Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Кириченко работал ассистентом Бердыева в "Ростове", казахстанском "Кайрате" и иранском "Тракторе". В последнем Хохлов и Кириченко работали вместе с Бердыевым с июня по ноябрь прошлого года. Мацюра же ранее был ассистентом наставника в "Рубине" (2017–2019 годы).