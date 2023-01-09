Объявлен состав тренерского штаба Бердыева в "Сочи"
Кириченко, Хохлов и Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в ФК "Сочи"
Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра. Обложка © ФК "Сочи"
Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Сочи". Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.
Кириченко работал ассистентом Бердыева в "Ростове", казахстанском "Кайрате" и иранском "Тракторе". В последнем Хохлов и Кириченко работали вместе с Бердыевым с июня по ноябрь прошлого года. Мацюра же ранее был ассистентом наставника в "Рубине" (2017–2019 годы).
Напомним, что 25 декабря "Сочи" объявил о назначении 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером. Он работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом РФ.