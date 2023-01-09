Россияне подали через "Госуслуги" более миллиона заявлений на единое пособие на детей

Через портал "Госуслуги" было подано свыше одного миллиона заявлений на единое пособие на детей начиная с 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Более одного миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", — уточняется в тексте.