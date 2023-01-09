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9 января, 15:57

Россияне подали через "Госуслуги" более миллиона заявлений на единое пособие на детей

Через портал "Госуслуги" было подано свыше одного миллиона заявлений на единое пособие на детей начиная с 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Более одного миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", уточняется в тексте.

Соцфонд РФ одобрил выплату единого пособия на 80 тысяч детей до 17 лет

Соцфонд РФ одобрил выплату единого пособия на 80 тысяч детей до 17 лет

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в Социальный фонд было подано более 850 тысяч заявлений на единое пособие, среди них полторы тысячи от жителей новых регионов России.

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Татьяна Миссуми

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