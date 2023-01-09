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9 января, 15:54

Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры

<p>Гарет Бейл. Фото © ТАСС / AP / Frank Augstein</p>

Гарет Бейл. Фото © ТАСС / AP / Frank Augstein

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры, ему 33 года. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

"После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта", — написал Бейл на своей странице в "Твиттере".

Футболист добавил, что с самого первого касания в "Саутгемптоне" до последнего в "Лос-Анджелесе" сформировалась клубная карьера, которой он гордится и которой благодарен.

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Ирина Фальке
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