Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры
Гарет Бейл. Фото © ТАСС / AP / Frank Augstein
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры, ему 33 года. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
"После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта", — написал Бейл на своей странице в "Твиттере".
Футболист добавил, что с самого первого касания в "Саутгемптоне" до последнего в "Лос-Анджелесе" сформировалась клубная карьера, которой он гордится и которой благодарен.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" не смог получить в команду защитника ПАОК Ингасона. В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен забил один гол и принял участие в 17 матчах.