Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры, ему 33 года. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

"После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта", — написал Бейл на своей странице в "Твиттере".

Футболист добавил, что с самого первого касания в "Саутгемптоне" до последнего в "Лос-Анджелесе" сформировалась клубная карьера, которой он гордится и которой благодарен.