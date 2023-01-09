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9 января, 13:50

"Локомотив" не смог получить в команду защитника ПАОК Ингасона

Агент исландского защитника ПАОК Сверрира Ингасона рассказал об интересе к игроку со стороны "Локомотива", но стороны не смогли согласовать переход в клуб. Об этом Тассос Пападопулос сказал "Спорт-Экспрессу".

"Мы уже какое-то время знаем об интересе "Локомотива". Но та структура перехода, которую они хотели сделать, на данный момент не позволяет Ингасону совершить трансфер в клуб. Если их возможности поменяются, мы сможем поговорить снова", — пояснил агент.

В составе ПАОК футболист находится с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний спортсмен забил один гол и принял участие в 17 матчах. С 2017 по 2018 год Ингасон играл за "Ростов".

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Ранее сообщалось, что "Локомотив" допускает переход защитника "Вероны" Гюнтера в свою команду. Столичный клуб рассматривает кандидатуру турецкого игрока в качестве потенциального усиления сборной.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Шрамко

Татьяна Миссуми
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