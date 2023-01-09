"Кусь и грызь": Ёлочная вакханалия в парке "Роев ручей" попала на видео

Коллектив красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей", а также его пушистые и рогатые обитатели поблагодарили посетителей за подаренные пихты и ёлочки. Колючие угощения пришлись по вкусу оленям, козликам и зубру, а белый медведь Ермак и медведица Аврора насладились ароматными хвойными декорациями для вольеров. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, поэтому ели и сосны часто становятся полезным "десертом" для многих животных — как в природе, так и в зоопарках.

Животные "поблагодарили" жителей Красноярского края за подаренные ёлки и пихты. Видео © Telegram / Роев ручей

"Слова большой и искренней благодарности мы говорим всем фирмам, организациям и просто людям, которые стали настоящими Дедами Морозами и Снегурочками в этот Новый год для наших питомцев", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Роева ручья".











В награду дарителям зоопарк поделился кадрами зимних забав своих обитателей. Судя по всему, животные очень обрадовались зелёным, ароматным елям и пушистым пихтам, которые создали для них уютную новогоднюю атмосферу.