"Кусь и грызь": Ёлочная вакханалия в парке "Роев ручей" попала на видео
В зоопарке "Роев ручей" показали, кто из обитателей больше всех обрадовался подаренным посетителями ёлкам
Коллектив красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей", а также его пушистые и рогатые обитатели поблагодарили посетителей за подаренные пихты и ёлочки. Колючие угощения пришлись по вкусу оленям, козликам и зубру, а белый медведь Ермак и медведица Аврора насладились ароматными хвойными декорациями для вольеров. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, поэтому ели и сосны часто становятся полезным "десертом" для многих животных — как в природе, так и в зоопарках.
Животные "поблагодарили" жителей Красноярского края за подаренные ёлки и пихты. Видео © Telegram / Роев ручей
"Слова большой и искренней благодарности мы говорим всем фирмам, организациям и просто людям, которые стали настоящими Дедами Морозами и Снегурочками в этот Новый год для наших питомцев", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Роева ручья".
В награду дарителям зоопарк поделился кадрами зимних забав своих обитателей. Судя по всему, животные очень обрадовались зелёным, ароматным елям и пушистым пихтам, которые создали для них уютную новогоднюю атмосферу.
А ранее и Московский зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры обитателей и станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки, а рыси, пумы, тигры, дальневосточный леопард и более мелкие кошки с удовольствием используют стволы деревьев как когтеточки.
Telegram / Роев ручей